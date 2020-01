Il racconto della notte di Capodanno in Piazza Grande, a Montepulciano

Dopo i cenoni di San Silvestro, la piazza si è andata affollando sempre di più e la folla si è lasciata coinvolgere prima dalla musica dal vivo dei Bit e poi dal “nostalgico” Dj set di Cima

MONTEPULCIANO. Il “tutto esaurito” che ormai da mesi si registrava nelle strutture ricettive e nei ristoranti lasciava ben sperare, insieme alle diecine di camper che da giorni avevo trasformato Piazza Nenni in un grande tappeto bianco, quello formato dai tetti dei mezzi per il turismo itinerante, giunti da ogni parte d’Italia.

Non ha dunque suscitato particolare sorpresa la folla-record che a mezzanotte si è ritrovata in Piazza Grande, a Montepulciano, per salutare l’arrivo del nuovo anno. Grande però ugualmente la soddisfazione del Comune, rappresentato al passaggio nel 2020 dal Sindaco Michele Angiolini e da altri Assessori e Consiglieri, della Pro Loco, che ha perfettamente organizzato l’evento, e del Natale a Montepulciano, che non ha fatto mancare il proprio apporto alla festa, con molti stand dei mercatini aperti anche oltre la mezzanotte.

Intanto, chi non aveva prenotato per tempo, ha riempito le enoteche del centro, gustando l’ottimo abbinamento tra taglieri e vino, mentre molti altri si sono rivolti alle “casine” del Natale, specializzate in street food, trovando anche piatti della tradizione come il “peposo”.

Dopo i cenoni di San Silvestro, la piazza si è andata affollando sempre di più e la folla si è lasciata coinvolgere prima dalla musica dal vivo dei Bit e poi dal “nostalgico” Dj set di Cima, che è andato avanti, tra balli, canti e ovazioni, fino alle 2 e 30.

Il resto della notte, come riportato dalla Polizia Municipale, è trascorso tranquillamente e la mattina del 1 gennaio, sotto un bel cielo azzurro, alle 10.00, le casine del mercatino già hanno cominciato a riaprire i battenti.

Interessante il rilevamento sulla provenienza dei visitatori, giunti non solo da tutta Italia (con molti aficionados che tornano ogni anno), ma anche da Brasile, Spagna, USA, Australia e Canada, solo per fare alcuni esempi. Un Capodanno autenticamente internazionale, dunque, durante il quale la Pro Loco, oltre ad offrire spumante, panettoni e pandori, e ospitalità nell’androne del Palazzo Comunale ai più infreddoliti, si è anche impegnata, con il proprio personale, a fornire informazioni su Montepulciano e sul territorio.