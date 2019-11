Il Pd di Monteriggioni alla manifestazione contro l’intolleranza

MONTERIGGIONI. Dal PD di Monteriggioni riceviamo e pubblichiamo.

“Il Partito democratico di Monteriggioni ha partecipato all’iniziativa voluta e ideata dal presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli per dire di no ad ogni forma di intolleranza. La manifestazione si è svolta mercoledì pomeriggio in piazza Duomo e ha visto la presenza di oltre duecento persone, tra sindaci, amministratori del territorio e cittadini che non sono voluti mancare all’iniziativa.

Il Pd di Monteriggioni era presente in piazza Duomo con il sindaco Andrea Frosini, gli amministratori e componenti del partito. Essere in quella piazza era a nostro avviso molto importante, perché non basta dire no ad ogni forma di intolleranza ma quel pensiero va anche testimoniato con le azioni ed i fatti. Visto quanto è recentemente avvenuto nel Senese e l’indagine di polizia effettuata su ambienti della destra eversiva che ha trovato vita e si è sviluppata in questa provincia era giusto confermare che il nostro territorio è fortemente e fermamente contrario ad ogni tipo di razzismo e di odio. Tali elementi non fanno parte della tradizione di questi luoghi, che invece sono sempre stati caratterizzati da grande apertura e da una spinta verso quelli che sono i valori della democrazia e della libertà.

La manifestazione è stata un modo per dire sì ai valori dell’inclusività e della solidarietà. Crediamo anche che quanto è avvenuto ed è stato scoperto dalla polizia non vada minimizzato né semplificato parlando di folclore e di atteggiamenti eccentrici da parte di alcuni personaggi. Ciò che è avvenuto è un segnale al quale dobbiamo tutti prestare la massima attenzione. Purtroppo nel nostro Paese da tempo c’è chi soffia sul fuoco e chi fomenta certi atteggiamenti e certe parole. Noi diciamo no alla cultura dell’odio, che non serve a costruire e che non produce niente per una comunità. L’odio e l’intolleranza non portano a nulla di positivo. Al contempo crediamo che vadano immediatamente spenti quei focolai che qua e là si formano e si accendono a causa di persone che non credono nei valori della libertà che sono sanciti dalla nostra Costituzione. La nostra presenza in piazza Duomo vuole rappresentare quelle che sono le nostre più profonde convinzioni e al contempo vuol testimoniare la speranza di poter dare il nostro contributo per la costruzione di una società nella quale i buoni valori e i giusti ideali trovino sempre maggiore spazio”.