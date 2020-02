Il PD conferma il suo radicamento a San Gimignano

SAN GIMIGNANO. Dopo lo straordinario risultato della lista del “Centrosinistra Civico” in occasione delle elezioni comunali dello scorso maggio, che ha visto l’elezione di Andrea Marrucci come sindaco di San Gimignano con oltre il 70% dei voti, il Partito Democratico conferma il forte radicamento nella città turrita con i dati della chiusura del tesseramento 2019.

“Siamo molto soddisfatti –si legge in una nota del Partito Democratico di San Gimignano – dei risultati della campagna di tesseramento 2019 al PD, che ci pone ancora una volta al centro della scena politica locale. Il 2019 è stato un anno particolarmente intenso, che ci ha messo davanti ad un testa a testa durante le elezioni amministrative da cui siamo usciti uniti e rafforzati. Nonostante una scissione, chiudiamo il tesseramento a quota 325 iscritti, attraendo nuove adesioni. Oltre il 5% degli elettori sangimignanesi sceglie di aderire al Partito Democratico, riconoscendone la capacità di aggregazione e rappresentanza, e l’impegno di essere un partito attivo e radicato ogni giorno dell’anno. I nostri obiettivi sono ambiziosi anche per il 2020 e siamo pronti per affrontare questo anno al meglio. Adesso stiamo lavorando al nostro contributo per il programma elettorale del candidato di centrosinistra alla Presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani, e siamo pronti ad una nuova campagna elettorale tra le persone, forti di una esperienza di buongoverno da tutelare e valorizzare”.

“Il 2020 – conclude la nota – sarà un anno determinante per il Partito Democratico. Dopo il ritorno al governo, e la fine di una serie negativa di risultati elettorali, questo deve essere l’anno del rilancio. Il Paese ha bisogno di una forza aggregativa e centrale per il centrosinistra, alternativo alla destra estrema di Salvini e pronto ad accompagnare il Paese nel futuro. Cominceremo a prepararci alle sfide future che aspettano il Partito Democratico, a partire dal congresso nazionale straordinario del prossimo autunno, Venerdì 28 febbraio, quando verranno a trovarci per discutere del futuro del PD il Senatore Dario Parrini ed il Segretario provinciale del PD di Siena Andrea Valenti”.