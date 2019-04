“Il Partito Democratio sceglie Castelnuovo Berardenga”

Un laboratorio di partecipazione per scrivere il futuro del Comune

CASTELNUOVO BERARDENGA. “Il Partito Democratico di Castelnuovo Berardenga per le prossime amministrative Sceglie Castelnuovo – commentano il segretario comunale Simone Brogi e la segretaria di circolo Martina Borgogni – perché crede fortemente nel percorso iniziato ormai diversi mesi fa, che ha visto la riconferma di Fabrizio Nepi come candidato sindaco con grande sostegno di tutta la comunità castelnovina. Il PD di Castelnuovo ha preso parte attivamente al percorso partecipativo #scelgoCastelnuovo iniziato a febbraio con una seguitissima assemblea in Villa Chigi, insieme a tante donne e uomini, a forze politiche e sociali di sinistra e a rappresentanti del mondo associativo, sportivo e culturale. Pensiamo che il confronto e la massima partecipazione dei cittadini alla stesura del programma siano l’obiettivo principale di questa campagna elettorale. A Castelnuovo si sta svolgendo, attraverso incontri diffusi in tutte le frazioni, un vero e proprio laboratorio di partecipazione popolare. Fabrizio Nepi, sindaco uscente, riscuote nel comune un consenso trasversale sia da parte delle forze politiche, che dei singoli cittadini. La lista Scelgo Castelnuovo Berardenga rappresenta il luogo unitario in cui tutti coloro che si riconoscono nei valori del centrosinistra e sostengono Fabrizio possono dare il proprio contributo. Ieri è stato presentato il simbolo della lista: una farfalla geografica che vuole tenere insieme in un progetto comune tutto il territorio, senza centri e periferie, ma anche una farfalla programmatica, che introduce il nostro impegno per le tematiche ambientali e per lo sviluppo sostenibile“.

“Ai nostri amici del centrodestra – proseguono Brogi e Borgogni – che invece di parlare di contenuti ci attaccano con argomenti di dubbia consistenza, ricordiamo che il Partito Democratico nelle ultime tornate elettorali a Castelnuovo ha sempre fatto parte di coalizioni, di conseguenza il simbolo non è mai comparso nelle schede elettorali. Cinque anni fa il simbolo, con gli stessi colori di quello attuale, portava la scritta Centrosinistra per Castelnuovo Berardenga. All’autocelebrazione preferiamo la partecipazione e il contributo delle cittadine e dei cittadini. il vero scoop è: clamoroso, a Castelnuovo il centrodestra candida un volto nuovo, Lorenzo Rosso! Un film già visto e di cui conosciamo il finale”.