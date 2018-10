Il Partito Comunista Valdichiana fa appello alla mobilitazione degli studenti

Contro lo spostamento degli istituti superiori amiatini in Valdichiana

VALDICHIANA. Dalla Sezione “A, Gramsci” Valdichiana Senese del Partito Comunista riceviamo e pubblichiamo.

“La sezione Valdichiana Senese appoggia la lotta della sezione Amiata Senese contro la scellerata decisione di spostare gli istituti superiori amiatini in Valdichiana, continua l’abbandono delle istituzioni in un territorio che invece ha bisogno di tutt’altro, l’istruzione è un passo fondamentale nella crescita, negandola si crea un popolo facile da controllare e da sfruttare; il passo successivo è creare la guerra tra lavoratori senza diritti, dividendoli. Questa scuola di classe nega a milioni di studenti un futuro dignitoso, e il governo decide di incatenare il nostro presente. I costi spropositati dei libri di testo e dei trasporti alzano una barriera economica insostenibile per migliaia di famiglie, figuriamoci spostando degli Istituti superiori dall’Amiata alla Valdichiana. Per questo lanciamo un appello alla mobilitazione, rivolto a tutti gli studenti che sentono sulla loro pelle il peso di questa situazione, le barriere imposte da una scuola sempre più esclusiva. Ci rivolgiamo a tutti i giovani che non sono disposti ad accettare l’ennesimo furto sul proprio futuro. Ci auguriamo che le istituzioni ritornino sui loro passi ma ci crediamo poco!”.