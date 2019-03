Il Partito Comunista presenta il candidato a sindaco a Sinalunga

L'appuntamento è per il 16 marzo al Circolo Frullini. La candidata Marisa la Stella presenterà anche il Programma di Lotta

SINALUNGA. Il Partito Comunista presenterà il Programma di Lotta e la Candidata Sindaco,Marisa la Stella, per il Comune di Sinalunga. Ci siamo, abbiamo un Partito e una Gioventù che crescono nel Paese, lavoreremo coerentemente per rafforzarli. Per questo rivolgiamo un appello a quanti saranno delusi dalle ennesime giravolte e esperienze fallimentari, ai lavoratori, ai giovani: abbandonate le illusioni, unitevi a chi con determinazione e coerenza vuole costruire in questo Paese un forte Partito Comunista, unico strumento in grado di condurre i lavoratori e le classi popolari alla loro liberazione, all’abbattimento dell’oppressione capitalistica alla costruzione di una società socialista. Negli anni futuri, quali siano le condizioni di questo Paese e del mondo il Partito Comunista ci sarà, noi ci saremo e saremo più forti. Con il nostro simbolo, con le nostre bandiere, con le nostre idee. Ne è la riprova una forte e combattiva gioventù, che testimonia più di ogni altro fattore le solide basi su cui poggia la ricostruzione comunista in Italia. Chi oggi potrebbe dire altrettanto?Parleremo anche della Festa della Donna, al grido: “OGNI GIORNO L’OTTO!” spiegandone il vero significato, cioè quello rivoluzionario, perchè le donne proletarie al fianco degli uomini costruirono una società senza padroni, liberandosi dalla morsa della duplice fatica del lavoro sfruttato e del lavoro domestico gratuito! Sarà presente il Segretario della Sezione “A. Gramsci” Valdichiana Senese, Nicola Bettollini.

Per qualsiasi info telefonate al 3278764873 o scriveteci su fb Partito Comunista – Valdichiana Senese