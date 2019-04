Il Partito Comunista candida Bettollini a Chianciano

Dobbiamo voltare pagina, nulla è irreversibile. Instituiremo una lotta contro le case farmaceutiche che tanno hanno spinto fino a relegare l’acqua termale per curare i fegatosi in un angolo. SI PREFERISCE spendere milioni di euro in medicinali, invece che sfruttare la risorsa termale, gratuita e benefica per tutti, come a Chianciano, come a Montecatini, come nelle altre città termali. Le piscine Theia e le Terme Sensoriali devono essere un supporto alla cura idropinica e non la risorsa principale, non servono a far ripartire la nostra economia. Altro punto principale del programma di lotta, la casa popolare per tutti quelli che ne hanno bisogno, asili nido idonei e gratuiti o a prezzi bassi, internalizzazione di tutti i servizi primari, riorganizzazione di comitati di quartiere, piano di lavoro per i disoccupati con intervento comunale e tanto altro ancora che nei prossimi giorni provvederemo a spiegare. Proveremo! Ce la faremo? Non lo sappiamo ma metteremo la mente, il cuore ed il nostro ideale. Avete bisogno di speranza e di lotta, noi ve la daremo”.

Candidato sindaco: Nicola Bettollini (cameriere)

Consiglieri: Viola Boccanera (studentessa) – Alessio Giacomo Battisti (cuoco) – Cerqueira da Silva Valdson (cameriere) – Biagi Luciano (agricotore) – Barbi Quirino (pensionato) – Brillo Riccardo (idraulico) – Marco Mucciarelli (studente) – Lisa Bettollini (educatrice) – Biagi Rossella (giornalista)