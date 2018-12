Il M5S di Sovicille ufficializza il suo candidato: è Roberto Bonucci

Il gruppo consiliare ha anche scelto i candidati consiglieri che saranno presenti in lista e che nei prossimi mesi saranno impegnati nella stesura del programma elettorale

SOVICILLE. Nei giorni scorsi a Sovicille durante la consueta cena degli auguri natalizi, gli attivisti e i simpatizzanti del gruppo locale del M5S, hanno ufficializzato la candidatura a Sindaco per concorrere alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Maggio 2019.

Il candidato è’ Roberto Bonucci, ex dirigente di MPS, imprenditore nel settore vitivinicolo nel territorio.

Il gruppo consiliare ha anche scelto i candidati consiglieri che saranno presenti in lista e che nei prossimi mesi saranno impegnati nella stesura del programma elettorale condiviso e nella campagna elettorale.