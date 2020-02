Il Luogotenente Annunziata al comando della stazione Carabinieri di Colle

E’ stato accolto in Municipio dal Sindaco Alessandro Donati e dagli assessori per la cerimonia di insediamento

COLLE DI VAL D’ELSA. Il Luogotenente Giuseppe Annunziata ha assunto il Comando della locale Stazione dei Carabinieri di Colle di Val d’Elsa. Martedì 25 febbraio è stato accolto ufficialmente in Municipio dal Sindaco Alessandro Donati e dagli assessori per la cerimonia di insediamento.

Il nuovo Comandante della stazione dei carabinieri della città, originario di Ottaviano (Na), arruolato nel 1990 come carabiniere ausiliario, ha poi frequentato le Scuole Sottoufficiali di Velletri e Firenze tra il 1993 e il 1994 ed è rimasto per due anni al Battaglione di Firenze, fino ad essere destinato in provincia di Siena alla Stazione di Monteriggioni per due anni; nel marzo del 1997 ha assunto il primo comando di Stazione a Radicondoli e poi nel marzo 2001 quello di Castellina in Chianti dove è rimasto fino a questo nuovo incarico.

«Avremo modo di lavorare in sinergia ed maniera proficua e durevole per il bene della Città e la sua sicurezza» ha dichiarato il sindaco Donati.

«Sono orgoglioso ed onorato del mio arrivo in Città e dell’accoglienza ottima ricevuta» ha aggiunto il comandante Annunziata.