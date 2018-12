Il Lions Club Valdelsa dona un nuovo mezzo alla Ftsa

L’inaugurazione del veicolo si è svolta oggi 15 dicembre a Poggibonsi presso il cortile antistante il palazzo che ospita l’Accabi. Hanno partecipato David Bussagli, presidente della FTSA e sindaco di Poggibonsi; Andrea Dilillo, direttore generale della FTSA; i rappresentanti istituzionali dei 5 comuni valdelsani; Roberto Bonini, presidente del Lions Club Valdelsa, che ha donato il mezzo di trasporto ai servizi sociali del territorio; le forze dell’ordine.

“Come tutti sanno – sottolinea Andrea Dilillo – la nostra Fondazione opera su tutti e 5 i comuni dell’alta Valdelsa e, quindi, su un territorio molto vasto. Per facilitare i collegamenti e gli spostamenti delle persone più fragili e vulnerabili, occorre mettere a disposizione mezzi adeguati che favoriscano la mobilità e il raggiungimento dei servizi a loro deputati. Grazie alla donazione del LIONS CLUB VALDELSA che ha creduto in noi e nei nostri servizi, la FTSA potrà avvalersi di un ulteriore mezzo per garantire la massima mobilità possibile a disabili e anziani”.

“Rinnovo il mio ringraziamento al Lions Club Valdelsa per questa ulteriore occasione di partecipazione alla vita della comunità – dice il sindaco David Bussagli – Nelle scorse settimane abbiamo inaugurato le attrezzature ginniche che hanno arricchito l’area della Magione e a stretto giro accogliamo una nuova donazione del Club, questa volta utile allo svolgimento delle attività per anziani e persone con diversa abilità. Un mezzo di trasporto per la nostra Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, a supporto di tutto un complesso di attività e servizi messi in campo per la nostra comunità. Segno di sensibilità e grande attaccamento alla città”.

“Il nostro Club ha voluto dedicare il Service principale dell’annata lionistica alla nostra comunità – dice il presidente del Lions Club Valdelsa Roberto Bonini – I Lions si propongono lo scopo di essere vicini alle persone in difficoltà e per questo abbiamo deciso di acquistare quest’anno una FIAT QUBO destinata ai servizi svolti dalla FTSA nei confronti dei disabili e degli anziani. Ci auguriamo che possa risultare di grande aiuto per gli scopi individuati. Il nostro Club è molto attento e sensibile alle istanze del territorio e proseguirà le proprie attività promuovendo ulteriori “Services” a carattere benefico e sociale”.