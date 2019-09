Il Grimed a Trequanda per parlare de ‘La matematica all’incrocio dei saperi’

Il Grimed, gruppo ricerca matematica e difficoltà, organizza una giornata di studio per sabato 14 settembre 2019 dalle ore 9:00 presso la Sala Polivalente

TREQUANDA – Il Grimed, gruppo di ricerca matematica e difficoltà, con il patrocinio del Comune di Trequanda e dell’istituto Comprensivo ‘Parini’ Torrita di Siena, ha organizzato una giornata di studio, per sabato 14 settembre 2019 a partire dalle ore 9:00 fino alle 18:00, presso la Sala Polivalente ‘Dino Galluzzi’, Via Taverne 4 a Trequanda.

La giornata, dal titolo su ‘La matematica all’incrocio dei saperi’, prenderà il via con l’accoglienza e i saluti istituzionali da parte del Comune di Trequanda. Alle 10:30, il primo ad intervenire in questa giornata dedicata alla matematica sarà il professore Giovanni Stella con un intervento dal titolo ‘Castel del Monte: la geometria del sole’, per poi continuare con il professore Sergio Imperiale con ‘Vertigini della ragione’ e con il professore Marco Montori con ‘Timoteo: Geometria e Metafisica’. I lavori riprenderanno dopo la pausa pranzo e sarà la volta del professore Roberto Imperiale ad intrattenere l’uditorio con ‘L’Arsmetrica è come lo cielo del Sole’, dopo di lui proseguirà il professore Brunetto Piochi con ‘Matematica e cultura, Matematica è cultura’ e infine le conclusioni saranno affidate alla professoressa Francesca Ricci con ‘Antimonie’.

La partecipazione alla giornata di studi è gratuita ma per motivi di capienza della sala saranno accettate le solo le prime 50 iscrizioni; al termine dei lavori verrà poi consegnato un attestato di partecipazione. Per iscriversi è necessario inviare un’email a roberto.imperiale@fastweb.net indicando nome, cognome, ordine e grado della scuola sede di servizio e funzione svolta.