Il Comune di Sinalunga unito e compatto contro la violenza sulle donne

Il Comune ha chiuso gli eventi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne consegnando, a negozianti e associazioni, un riconoscimento per l’impegno e la sensibilità dimostrata

SINALUNGA. Con lo spettacolo “…E che non siano parole al vento”, si sono conclusi, presso il teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga gli eventi proposti dal Comune di Sinalunga e promossi dal centro Pari Opportunità, riguardanti la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Le associazioni del territorio sinalunghese, quali l’Astrolabio, l’Istituto Musicale Ciro Pinsuti, la Compagnia teatrale Bucchero, l’Ecole de Ballet e Silence Please, coordinate dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Bettolle, in collaborazione con l’Associazione “Amica donna”, hanno messo in scena lo spettacolo teatrale “…E che non siano parole al vento” diretto da Sabrina Civitelli. Sul palco le giovani ballerine dell’Ecole de Ballet, le attrici della compagnia teatrale Bucchero e dell’associazione Astrolabio, le coriste del gruppo Silence Please, accompagnate dalla pianista Silvia Freguglia dell’istituto musicale “Ciro Pinsuti”, si sono unite per dire no alla violenza sulle donne. Il teatro Ciro Pinsuti ha registrato il tutto esaurito e il contributo volontario della serata, pari a 1067,50 euro, è stato devoluto in beneficenza all’Associazione “Amica donna”.

Lo spettacolo ha concluso una settimana ricca di attività che hanno avuto come solo unico scopo quello di mantenere alta l’attenzione verso l’importante tematica della violenza di genere e sul rispetto del prossimo e chiudere la porta in faccia a ogni tipo di brutalità.

Durante tutto il periodo, l’intero Comune di Sinalunga si è vestito di rosso: il Palazzo Comunale è stato illuminato di rosso, sono state allestite panchine rosse e sedute con il ‘posto occupato’ e, inoltre, molte attività commerciali del Comune hanno dato il loro forte segnale contro la violenza sulle donne allestendo le proprie vetrine a tema. Infine, il sindaco Edo Zacchei e gli assessori, Cecilia Bernardini, Rossella Cottone e Gianni Bagnoli, hanno consegnato ai negozianti, ai partecipanti allo spettacolo e ai presidenti delle associazioni coinvolte, un riconoscimento per l’impegno e la sensibilità dimostrata verso questo importante tematica sociale.

“Tutto quello che è stato fatto nel Comune di Sinalunga in occasione della Giornata Internazionale della Violenza contro le donne, è solo l’inizio di un impegno crescente da parte di tutti perché ogni piccola cosa deve essere occasione per riflettere, parlare, informare e sensibilizzare su un problema così grave che affligge anche la nostra società” – è il commento del sindaco di Sinalunga Edo Zacchei