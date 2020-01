Il Comune di Montepulciano ha approvato il Bilancio di Previsione 2020

Poli fondamentali, salvaguardia dei più deboli e sostegno dell’economia locale. Tra le opere pubbliche, interventi per le scuole, le strade e l’equilibrio idrogeologico

MONTEPULCIANO. Il Comune di Montepulciano ha iniziato il 2020 con il Bilancio di Previsione già approvato. Il 30 dicembre 2019, in una seduta-fiume, il Consiglio Comunale ha infatti licenziato il fondamentale atto di governo che consente di affrontare il nuovo anno nella pienezza delle facoltà amministrative.

“Conferma delle risorse e degli impegni assunti in campo culturale e sociale, sostegno degli eventi e delle iniziative che rappresentano per Montepulciano un potente volano economico ed occupazionale, stabilità dell’imposizione fiscale, mantenimento dei servizi ai cittadini, misure in favore delle fasce più deboli della popolazione, incentivi per il miglioramento estetico e funzionale dei centri abitati, investimenti in opere pubbliche sempre rispettose dell’equilibrio ambientale e del paesaggio: questi – afferma il Sindaco Michele Angiolini – i capisaldi del bilancio 2020 del Comune di Montepulciano”.

IL CONFRONTO CON LE PARTI SOCIALI E I TEMPI DI REDAZONE

Prima di giungere all’esame del Consiglio, il documento di previsione è stato oggetto di concertazione con le associazioni di categoria e le parti sociali “e dal confronto – prosegue il Sindaco – sono, come sempre, scaturite indicazioni e proposte interessanti, soprattutto nel settore del welfare: l’accordo finale è stato motivo di grande soddisfazione”.

“Va poi sottolineato – aggiunge Angiolini – che questa Amministrazione, scaturita dalle elezioni del 26 maggio, ha cominciato subito a lavorare al bilancio ma, nonostante il poco tempo a disposizione e la costante incertezza in cui sono costretti a muoversi gli enti locali, a fronte delle normative nazionali non definite, la struttura ha offerto la massima collaborazione: non era semplice né scontato riuscire ad arrivare entro la fine dell’anno alla definizione dell’atto, esserci riusciti è stata una bella impresa, condivisa”.

SALVAGUARDIA DEI PIU’ DEBOLI E SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

“Abbiamo così approvato – sottolinea il Sindaco di Montepulciano – un bilancio di previsione che, nel rispetto di indirizzi e di una connotazione politica consolidati negli anni, oscilla tra due poli fondamentali e cioè la salvaguardia dei più deboli ed il sostegno dell’economia locale”.

Tra le misure più significative, si segnalano quelle relative all’assistenza domiciliare, di cui è stata prevista l’esenzione del versamento della quota di compartecipazione per i redditi ISEE fino ad 8.000 Euro (prima era fino a 4.000 Euro), e al servizio pasti a domicilio ad anziani ed indigenti, disponibile, su richiesta, 7 giorni su 7, che non prevedeva alcuna esenzione; ora saranno ugualmente esenti i redditi fino a 8.000 Euro, sempre calcolati con l’ISEE.

“Resta dunque la massima attenzione al sociale – fa osservare Angiolini – dimostrata dal mantenimento dei fondi stanziati nel passato (circa 1.700.000 Euro) benché le quote di compartecipazione a carico dell’utenza siano ferme da almeno dieci anni ed i servizi abbiano un costo più elevato. Le due misure sopra illustrate vogliono essere una risposta, piccola ma significativa, a chi è in difficoltà”.

LE OPERE PUBBLICHE, GLI INVESTIMENTI

Per quanto riguarda gli investimenti in opere pubbliche, il Bilancio 2020 di Montepulciano evidenzia una serie di importanti interventi. Durante la prossima estate (quindi, al termine dell’anno scolastico) inizieranno i lavori di efficientamento energetico dell’edificio che ospita la scuola media di Montepulciano Capoluogo. Di 1 milione e trecentomila Euro l’importo dell’intervento che si basa fondamentalmente sul rifacimento del cappotto esterno, la coibentazione del tetto, la sostituzione di tutte le finestre e la ristrutturazione radicale dell’impianto termico; nel progetto, anche la realizzazione di un bagno per disabili e la messa in sicurezza dell’uscita degli studenti non trasportati. Il trasferimento delle attività scolastiche nell’edificio occupato dalla scuola elementare De Amicis comporterà ovviamente altre spese di adattamento dei locali.

Sempre nell’ambito dell’edilizia scolastica stanno altri lavori come l’ampliamento della mensa della scuola elementare di Acquaviva e la sistemazione dei servizi igienici in tutti i plessi.

Altro caposaldo delle opere pubbliche in programma per il 2020 è la sicurezza della circolazione, sia per i veicoli sia per i pedoni. Risorse importanti (300.000 Euro) sono quindi destinate alle asfaltature e alla manutenzione delle strade; è di 400.000 Euro la spesa prevista per la realizzazione di marciapiedi nei centri abitati di Salcheto e Tre Berte e di 259.000 Euro per la realizzazione di marciapiedi, insieme alle fognature per le acque piovane, in Via Toscana, a Gracciano.

Tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto, il Comune ha programmato poi un importante intervento a Montepulciano Stazione, frazione più volte messa in crisi negli ultimi anni da piogge abbondanti. Si tratta della regimazione delle acque meteoriche superficiali e della mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Rovisci. In questo caso la spesa sarà di 700.000 Euro.

“In continuità con quanto fatto dalle precedenti Amministrazioni – sottolinea il vice-Sindaco Alice Raspanti, che ha anche la delega ai lavori pubblici – dedichiamo la massima attenzione a tutti gli interventi che contribuiscono a mantenere alta la qualità della vita espressa dal nostro territorio, anche quelli di minore entità ma importanti nella percezione del cittadino”.

Anche in quest’ultimo ambito rientra uno degli interventi più cospicui previsti per il 2020 e cioè la riqualificazione del Giardino di Poggiofanti, destinato a riaffermare quel ruolo di punto di aggregazione sociale che ha avuto per intere generazioni: la spesa prevista è di poco superiore ai 300.000 Euro.

In programma gli ampliamenti dei Cimiteri di Abbadia di Montepulciano e di Acquaviva (spesa complessiva di poco superiore ad un milione di Euro), prossimi all’inizio al pari dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi esistenti e di realizzazione di nuovi allo stadio comunale “Bonelli” del Capoluogo, per un importo di 220.000 Euro.

IMPOSIZIONE FISCALE

Per quanto riguarda l’imposizione fiscale, la determinazione della TARI (la Tassa sui Rifiuti) rimane in attesa dell’approvazione del relativo Piano Economico Finanziario (PEF), fissata entro il 30 aprile. L’Amministrazione Comunale conferma l’impegno a mantenerla inalterata, pur nella consapevolezza che l’adozione dei cassonetti “ad accesso controllato” nelle frazioni a valle, comporterà maggiori spese che potrebbero influire sulla tassa, sia pure in misura decimale.

In questo settore viene rispettato l’impegno a mantenere le esenzioni di pagamento per le fasce più deboli (fino a 7.000 Euro di reddito annuale ISEE) e le agevolazioni per le piccole attività commerciali (fino a 200 metri quadrati).

CONTRIBUTI PER FACCIATE E INSEGNE

Come anticipato dal Sindaco, il nuovo Bilancio di Montepulciano comprende anche misure per il miglioramento estetico e funzionale dei centri abitati. In aggiunta a quelli previsti dallo Stato, saranno infatti disponibili contributi per il rifacimento delle facciate degli edifici situati nel centro storico del capoluogo e nei nuclei originari di tutte le frazioni. Vengono inoltre riproposti i contributi per la rimozione e l’adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico delle insegne commerciali.

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, L’ECONOMIA LOCALE

Sul piano delle attività produttive, vengono riproposti gli incentivi per l’insediamento nel Centro Storico di attività artigianali.

“Una voce importante per la nostra economia – sottolinea il Sindaco – rimane il turismo, i cui dati relativi al 2019, anche se non ancora ufficiali, fanno pensare ad una tenuta. Al di là degli effetti diretti sull’economia del territorio, nel Bilancio Comunale confluisce un gettito derivante dall’imposta di soggiorno che rappresenta solo una minima parte di ciò che viene poi destinato all’impegno complessivo per la cultura e per la promozione territoriale”.

Il Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato con il voto favorevole del Centrosinistra per Montepulciano mentre hanno votato contro il Centrodestra per Montepulciano ed il Movimento 5 Stelle.