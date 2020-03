Il Comune di Colle chiude l’accesso a Gracciano

La decisione presa in accordo con forze dell’ordine e Polizia municipale con l’unico scopo di facilitare i controlli.

COLLE VAL D’ELSA. Chiusura, in accordo con le forze dell’ordine e la Polizia municipale, dell’accesso alla frazione di Gracciano da via Goito all’altezza della rotatoria sulla provinciale, con l’unico scopo di facilitare i controlli delle auto in transito. E’ quanto predisposto nella giornata di oggi dall’Amministrazione comunale vista la situazione più critica di casi positivi registrati proprio nella zona di Gracciano e considerato il movimento di persone ancora troppo elevato con scarsa possibilità di ispezione e verifica. L’Amministrazione comunale si riserva di attuare ulteriori restrizioni alla circolazione, se necessario, su tutto il territorio comunale.