Il Comune acquista un Pianoforte per l’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi

CHIUSI. L’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi ha dato il benvenuto a un pianoforte a mezza coda con un concerto organizzato in collaborazione con Liceo Musicale di Città della Pieve. Il pianoforte, uno strumento di meravigliosa fattura che apparteneva alla famiglia Marzorati, è stato acquistato dal Comune di Chiusi e verrà concesso in comodato d’uso gratuito all’Istituto Comprensivo, che potrà così utilizzarlo per le attività musicali della scuola e concederlo per concerti e iniziative di associazioni culturali della Città.

“Uno strumento musicale come il pianoforte che abbiamo avuto il piacere di ascoltare merita di continuare a vivere – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore all’istruzione Sara Marchini – questo è stato anche il pensiero della famiglia Marzorati, che ringraziamo per aver deciso di cedere alla nostra comunità un oggetto che rappresenta un vero pezzo di storia familiare. Pensiamo che alla nostra concittadina Lucia Romanini, alla quale

apparteneva il pianoforte, sarebbe piaciuta la destinazione che abbiamo scelto per lo strumento perché, proprio come quando la signora Romanini era in vita, anche adesso proseguirà ad affascinare generazioni di ragazzi. Complimenti anche agli insegnanti del Liceo Musicale di Città della Pieve e ai docenti dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi per aver organizzato un bellissimo concerto di inaugurazione in onore della bella musica, della condivisione e dell’amicizia. I nostri ragazzi, insieme ai professori, desideravano molto questo strumento per migliorare il loro percorso di crescita musicale ed è bello essere riusciti a mantenere questa promessa.”