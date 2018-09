Il Comitato San Rocco scrive a De Mossi e Gugliotti

Proteste per la mancanza di "zebre" sulla provinciale Grossetana

SOVICILLE.Di Seguito il testo della lettera inviata al sindaco De Mossi ed al sindaco Gugliotti.

“Egregi Sig.ri Sindaco di Siena e Sindaco di Sovicille,

come cittadini di San Rocco a Pilli vogliamo unirci alle proteste di alcuni abitanti della SP “Grossetana” in merito alla mancanza di strisce pedonali e, più in generale, di sicurezza per i pedoni che transitano su tale strada.

Una strada “di confine”, che separa il territorio di Siena da quello di Sovicille, quotidianamente transitata da migliaia di veicoli (anche pesanti). Una strada presente anche sui tracciati ciclistici, facendoci solo rabbrividire all’idea che qualcuno possa avventurarsi in bicicletta su tale strada, stretta e pericolosa, senza banchine o passaggi pedonali, con asfalto in più punti danneggiato o, comunque, liscio e pericoloso.

Da anni lamentiamo anche per San Rocco a Pilli l’assenza di percorsi pedonali e ciclabili adeguati, che possano far transitare in sicurezza i cittadini. Purtroppo, anche dopo promesse e rassicurazioni, l’unica opera presente è quell’orribile (e pericolosa) fila di paletti gialli lungo il tratto -a senso unico- della Grossetana dentro l’abitato. Un’opera realizzata al tempo dell’ex-sindaco Masi che la dice lunga sulla “qualità” del suo decennale operato nel nostro territorio.

Adesso che si avvicina la tornata elettorale per il Comune di Sovicille, che probabilmente vedrà in fibrillazione tutte le forze politiche da destra a sinistra, vogliamo quantomeno sperare in qualche asfaltatura pre-elettorale per le strade più disastrate, da Via del Castruccio a, appunto, la SP “Grossetana”. E che venga anche ridisegnata tutta la segnaletica orizzontale, ormai cancellata dal tempo o proprio mancante, come lamentato dai cittadini.

A differenza di altri, non chiediamo né vogliamo inutili dossi rallentatori: ci basta poter avere marciapiedi dove camminare in sicurezza e strisce pedonali per attraversare la strada.

Certi di un Vostro intervento, porgiamo cordiali saluti.

Ne approfittiamo per inaugurare la Ns nuova pagina su Facebook: www.facebook.com/Comitato- Civico-San-Rocco-a-Pilli- 255771131809439/

Comitato Civico San Rocco a Pilli