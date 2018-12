Il Comitato civico San Rocco a Pilli scrive al sindaco Gugliotti

Tante iniziative da parte dell'Amministrazione comunale. I cittadini sperano non si tratti solo di "propaganda elettorale"

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato civico San Rocco a Pilli, la lettera aperta al sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti.

“Egregio sig. Sindaco,

qualcuno ama dire, tra il serio e il faceto, che le elezioni amministrative dovrebbero tenersi ogni anno: è proprio nel periodo immediatamente precedente le tornate amministrative che, improvvisamente, Sindaci e assessori si ricordano della necessità di provvedere alla loro ri-elezione, provando a convincere i cittadini della loro bontà e capacità.

Stessa cosa sembra proprio stia accadendo anche a Sovicille: era da anni che non vedevamo così tanto fermento nelle iniziative dell’Amministrazione! Dal bando per il marciapiede lungo la Grossetana nel tratto di San Rocco a Pilli alla nomina di un coordinatore dei lavori per il rifacimento di Via del Castruccio, più volte segnalata negli ultimi anni per la sua pericolosità.

Senza contare poi la condivisibile iniziativa del Bilancio Partecipativo, che ha già ricevuto ben 24 proposte da parte di associazioni e cittadini, a dimostrazione della grande voglia di partecipazione che –per fortuna!– è presente nel Comune. Certo, su alcune proposte preferiamo mantenere delle riserve, sia sulla fattibilità che sull’opportunità, mentre altre ci sembrano di assoluto buonsenso e stupisce come non siano state già portate a compimento proprio in questi anni dall’Amministrazione eletta.

La nostra speranza, in vista del rinnovo dell’Amministrazione Comunale, è che sia possibile dare seguito alle proposte prima della scadenza del mandato e che, soprattutto, tali proposte non siano usate come strumento di propaganda elettorale: i cittadini sono sovrani, come recita la nostra Costituzione Repubblicana, e le forze politiche devono avere un grande rispetto della loro volontà, che non si esercita solo una volta ogni 5 anni ma ogni giorno, dalle lamentele alle proposte. E chi è eletto a gestire i beni pubblici non deve dimenticarlo.