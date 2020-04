Il Chianti tornerà presto a risplendere distanti ma uniti, ce la faremo!

Video realizzato dai comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Castelnuovo Berardenga, San Casciano in Val di Pesa, Radda in Chianti

CHIANTI. Abbiamo prodotto un video che ispira la rinascita del nostro bellissimo territorio. Lo abbiamo fatto come Chianti Unito, rappresentato dai sei sindaci di area fiorentina e senese (Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Castelnuovo Berardenga, San Casciano in Val di Pesa, Radda in Chianti), uniti nell’Ambito Turistico del Chianti.

Lo abbiamo realizzato grazie al talento di un’equipe di giovani chiantigiani, SWOLLY, uno studio di comunicazione specializzato in Branding e Visual design, che hanno messo a disposizione gratuitamente il loro lavoro per il territorio che amano e in cui risiedono.

Ringraziamo Daniele, Davide e Francesco e tutti coloro che, emozionati da queste immagini, continueranno a fare la loro parte, restando a casa e rispettando le regole.

Per tornare a vivere, valorizzare, promuovere, lavorare, conoscere, imparare, produrre e viaggiare insieme ai nostri sogni come solo nel Chianti si riesce a fare.

Ecco il video: