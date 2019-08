Il capitano D’Aiuto lascia Montalcino

Sarà impegnato al comando dei controlli di sicurezza dellaeroporto di Capodichino

Il capitano D'Aiuto con il colonnello Di Pace

MONTALCINO. Dopo tre anni nell’incarico, oggi (29 agosto), il Capitano Angelo D’Aiuto lascia le funzioni di Comandante della Compagnia di Montalcino che ha competenza areale sui comuni di Montalcino, San Quirico d’Orcia, Buonconvento, Murlo, Castiglione d’Orcia, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano dei Bagni.

L’Ufficiale, arrivato il 10 luglio del 2016 a Montalcino, è originario della provincia di Salerno, laureato in giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera prestando servizio nell’arma territoriale a Roma, quindi ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento per poi giungere in Toscana e guidare la compagnia Ilcinese.

Nel corso di un incontro svoltosi presso la caserma di Viale Bracci, l’ufficiale è stato salutato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siena, Colonnello Stefano di Pace e dagli altri ufficiali della Provincia che gli hanno rivolto un “in bocca al lupo” per il prossimo incarico.

Dopo il periodo trascorso a Montalcino, il 29 agosto tornerà in Campania, a Napoli con un incarico molto importante, assumerà il Comando della Compagnia Carabinieri deputata allo svolgimento di compiti legati alla sicurezza dell’aeroporto di Capodichino.