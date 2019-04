Il candidato sindaco Galligani Lega) ha incontrato Salvini

“Parlato dei problemi e delle opportunità per Poggibonsi”

POGGIBONSI. Durante la sua visita a Firenze per l’inaugurazione della campagna elettorale del candidato sindaco in quota Lega Ubaldo Bocci, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato anche una delegazione dei candidati leghisti dei comuni toscani che saranno chiamati alle urne alle prossime amministrative di maggio, tra cui il candidato sindaco di Poggibonsi Riccardo Galligani.

“È stata l’occasione per parlare con il Vicepremier dei problemi della città di Poggibonsi e delle possibili opportunità da realizzare per risollevarla dal punto di vista economico ed è d’accordo con me sulla necessità di avere infrastrutture materiali ed immateriali moderne, ma soprattutto a supporto delle imprese. Mi sono confrontato inoltre sul tema della sicurezza, facendogli presente che il nostro territorio avrebbe bisogno di un organico maggiore della Polizia di Stato nonché di un Commissariato più moderno e rispondente alle crescenti esigenze di ordine pubblico, come dimostrano anche i furti avvenuti questa notte di un’autovettura e di alcune strumentazioni ad un’altra (plancia, sterzo e cruscotto). – afferma Galligani – Infine gli ho detto che lo aspettiamo a Poggibonsi in campagna elettorale così da dare un segnale forte che la Lega vuole vincere per cambiare le politiche che sono state attuate dal PD sul nostro territorio.”