“Il borgo dei libri 2019”: pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi

La Fondazione Torrita Cultura promotrice di questa occasione rivolta alle associazioni che hanno sede nel comune

TORRITA DI SIENA. La Fondazione Torrita Cultura, sempre attiva nella diffusione e nella promozione di eventi culturali nel territorio di Torrita di Siena, ha pubblicato un bando destinato ad attività inerenti la manifestazione “Il borgo dei libri”, edizione 2019.

Possono partecipare tutte quelle associazioni culturali che alla data del 30 giugno 2018 sono state registrate con sede nel comune. “Il bando ha in primo luogo la finalità di promuovere tutte quelle attività che possono avere come oggetto il libro e la lettura” – così Simona Giovagnola, presidente della Fondazione – “considerato anche che Torrita di Siena, per l’anno 2019, ha visto confermato il suo titolo di “Città che legge”, un riconoscimento altamente prestigioso delle peculiarità culturali, attive e espresse concretamente con varie iniziative”.

Le associazioni, pertanto, potranno proporre degli eventi mirati alla presentazione di libri o iniziative legate comunque a questo argomento. Tutti i progetti presentati saranno poi vagliati dal Consiglio della Fondazione che insindacabilmente stilerà la lista di quelli ammessi a contributo. La scadenza del bando è fissata nel giorno 28 febbraio 2019.

Per maggiori dettagli sul tipo di iniziative che potranno essere presentate e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il bando, che è pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune (www.comune.torrita.siena.it)