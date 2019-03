I ristoratori all’Alberghiero di Colle per aggiornarsi

Martedì 26 marzo un workshop gratuito di alta formazione specialistica al quale parteciperanno anche molti studenti dell'Alberghiero Ricasoli

Colle di Val d’Elsa (Si) – La neonata partnership tra l’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Colle di Val d’Elsa “B. Ricasoli” e la Diba 70 distributori professionali e consulenze per l’HoReCa giunge al primo giro di boa con un workshop dove la consulenza di alto livello professionale incontra i ristoratori e gli studenti.

E’ quasi terminato, infatti, il primo ciclo di incontri tra studenti e professionisti del network Diba 70 che ha visto gli staff del Ristorante Enoteca Osticcio di Montalcino, quello del ristorante stellato Cum Quibus di San Gimignano e Sandro Bonacchi della torrefazione Oriental Caffè di Quarrata fare formazione teorica e pratica.

Martedì 26 marzo, dalle ore 8.30, Emiliano Citi e Diego Orzalesi terranno un workshop all’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Colle di Val d’Elsa “B. Ricasoli”, in Viale dei Mille, dal titolo “Come guadagnare in ristorazione & Social restaurant”. I due esperti formatori, conosciuti in tutta Italia, guideranno gli ospiti attraverso le 10 regole per guadagnare nella ristorazione e sull’uso dei social per migliorare il business del ristorante.

Nel primo modulo si parlerà di come gestire un locale come azienda; tenere sotto controllo i conti ogni giorno; conoscere i margini e sfruttarli in modo strategico; pensare da grande azienda; sfruttare il valore dell’imprenditore; il responsabile del commerciale e del marketing del ristorante; l’archivio clienti; incentivare i collaboratori; migliorare la qualità della vita professionale dei collaboratori; ascoltare come cambia il mercato.

Nel modulo sui social, invece, ci sarà spazio per parlare di evoluzione del web, social media trends e come progettare la strategia social del ristorante. I temi che si affronteranno saranno storytelling; content creation vs content curation; copyright delle immagini; content creation tips, induzione alla comunicazione; ascolto e amplificazione; time to market e come creare un semplice piano editoriale.

Dalle ore 8.30 è prevista l’accoglienza e la registrazione degli ospiti. Dopo il primo modulo formativo, dalle ore 11 alle ore 11.30, ci sarà un coffee break a cura di Diba 70 con la degustazione di una selezione di referenze di viennoiserie, pane, pasticceria e snack Délifrance. Al termine del secondo modulo, dalle ore 13.30, ci sarà spazio per un light lunch offerto da Diba 70 e dall’Istituto per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “B. Ricasoli”.

Per informazioni e prenotazioni per ristoratori e personale specializzato, è possibile contattare i numeri 0577-907106 e 348-6450116 oppure scrivere all’indirizzo mail info@dibasg.com

Emiliano Citi è docente di Food & Beverage Management alla prestigiosa scuola di cucina italiana Alma di Parma. È formatore e consulente per molte aziende tra le più importanti del panorama nazionale e fondatore di Restaurant Performance.

Diego Orzalesi dal 2001 si occupa di progettazione, sviluppo e implementazione di strategie web per aziende. Dal 2013 è formatore in house per Ninja Marketing, azienda leader nel mercato italiano per la formazione digital.