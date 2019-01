I ragazzi “speciali” a scuola con gli artigiani a riposo

Cna Pensionati e l’istituto Roncalli di Poggibonsi hanno iniziato un percorso che porterà ad un connubio molto speciale

POGGIBONSI. Cna Pensionati e l’istituto Roncalli di Poggibonsi hanno iniziato un percorso che porterà gli artigiani a riposo dell’associazione sui banchi di scuola assieme ai ragazzi “speciali” dell’istituto valdelsano.

“Per noi è un grande onore collaborare con i docenti di sostegno per aiutare i ragazzi con abilità diverse”, esordisce il presidente di Cna Pensionati Alberto Rossi.

Sulla stessa linea il dirigente scolastico dell’istituto Roncalli Gabriele Marini: “La collaborazione con Cna Pensionati , alla prima esperienza nel nostro Istituto, sarà quanto mai utile per migliorare l’inclusione e aumentare la partecipazione alle attività scolastiche dei ragazzi diversamente abili utilizzando e valorizzando nello stesso tempo competenze provenienti dal tessuto produttivo del territorio; ciò nell’ottica, che connota l’IIS Roncalli, di una scuola che sa cooperare con il territorio, capirne i bisogni e rendere espliciti e patenti i propri”. I pensionati della Cna collaboreranno fino al mese di maggio in tre laboratori, ad iniziare da quello elettronico, dove andrà Enzo Ciarri, quello di Costruzioni ambiente e territorio (ex geometri) con Alberto Tarocchi e per finire con quello di meccanica, dove insieme agli studenti di saranno Luciano Pagni e Gino Conforti.

L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi tra il dirigente scolastico Gabriele Marini ed il presidente dell’associazione Alberto Rossi, quindi Gino Conforti e Miriana Paolucci, rappresentanti della Valdelsa nella presidenza di Cna Pensionati. Il Progetto “Laboratori Manuali” è iniziato con i primi due interventi in calendario venerdì 11 gennaio.