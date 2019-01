I Licei Poliziani presentano i nuovi laboratori tecnologici

Tra le novità formative presentate agli open day dei Licei Poliziani ci sono il laboratorio di robotica e di realtà aumentata

MONTEPULCIANO. Il nuovo anno ai Licei Poliziani verrà inaugurato con un incontro speciale, il cui obiettivo è quello di illustrare agli studenti le opportunità di crescita professionale in ambito internazionale attraverso il contributo di ex-liceali e personalità di spicco che hanno mosso i loro primi passi proprio nel nostro territorio. L’incontro si svolgerà lunedì 7 gennaio a partire dalle ore10:30 nell’aula magna “Marisa Lanni” dei Licei Poliziani e avrà come spazi di supporto le tre aule adiacenti per un pranzo a buffet.

A illustrare le possibilità di crescita professionale all’estero saranno Viola Bombagli (account e production manager presso Octopods Filmmaking Agency di Bruxeless, Belgio), Giacomo Torelli (ricercatore associato presso la University of Cambridge, Regno Unito), Francesco Brancati (site procurement manager presso GSK Vaccines di Budapest, Ungheria), Raul Forsoni (architetto presso UNStudio di Amsterdam, Olanda) e Francesca Piccin (field delegate protection presso il Comitato Internazionale della Croce Rossa nella Repubblica Democratica del Congo).

Al termine delle relazioni da parte degli ospiti gli studenti avranno l’opportunità di dibattere con i relatori sulle opportunità offerte dalle esperienze professionali all’estero, oltre a un messaggio di saluto da parte di Guido Paolucci e dal dirigente scolastico Marco Mosconi.