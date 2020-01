I Licei Poliziani premiano le eccellenze

Durante l'evento di premiazione ai Licei Poliziani degli studenti usciti con il massimo dei voti è stata istituita una borsa di studio dedicata a Fernando Nicastro

MONTEPULCIANO. Durante la mattina di sabato 18 gennaio si è svolto un evento di premiazione degli studenti usciti con il massimo dei voti nel corso del passato anno scolastico. Alla presenza del preside Marco Mosconi e del vicesindaco di Montepulciano Alice Raspanti, gli studenti dei Licei Poliziani hanno ricevuto gli attestati di merito relativi al superamento dell’esame di maturità.

Gli studenti che hanno superato l’esame con 100 e lode sono stati Alfea Renzini (classe 5AU), Giacomo Garavelli (5ABS) e Niccolò Picchiarelli (5ACS). Per quanto riguarda il liceo classico, gli studenti usciti con il punteggio di 100 sono stati invece Corso Durando, Giorgina Nardi e Giada Santini; per il liceo linguistico gli studenti Viola Biancolini, Agnese Bagnasacco, Rebecca Della Lena e Tania Melone; per il liceo scientifico, infine, gli studenti Gioele Benocci, Giulio Benedetti, Matteo Caldi, Alessia Canestrelli e Giacomo Margheriti.

Inoltre è stata istituita una borsa di studio in memoria di Fernando Nicastro, storico libraio di Montepulciano, fortemente voluta dai suoi ex-compagni di classe dei Licei Poliziani; dal prossimo anno, infatti, lo studente liceale che uscirà con il punteggio migliore dall’esame di maturità riceverà una borsa dal valore di 500 euro da utilizzare alla Libreria Centofiori.