I Comuni valdelsani raccolgono fondi per Campostaggia

Conto corrente già aperto per le donazioni

VALDELSA. I Comuni della Valdelsa promuovono una raccolta fondi per l’ospedale di Campostaggia e il sistema sanitario pubblico. “Per essere al fianco di chi ogni giorno affronta la battaglia contro il coronavirus – dicono all’unisono David Bussagli, sindaco di Poggibonsi, Alessandro Donati, sindaco di Colle di Val D’elsa, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli e Andrea Pieragnoli, sindaco di Casole d’Elsa -. Una battaglia che riguarda tutti, che coinvolge ciascuno di noi e che vede quotidianamente in prima linea il personale del nostro sistema sanitario. Operatori, infermieri, dottori, amministrativi. E’ a loro, prima di tutto, che in questo momento viene chiesto un lavoro enorme a tutela della salute di tutti noi ed è loro che vogliamo far sentire il nostro sostegno”.

“In queste settimane e in questi giorni – proseguono i sindaci – abbiamo assistito ad una profusione di gesti di grande generosità. Persone che si sono rese disponibili, volontari perennemente a lavoro, forze dell’ordine impegnate costantemente, imprese che hanno fatto donazioni. Piccoli e grandi gesti che fanno capire la preoccupazione del momento ma anche la coesione e la grandezza della nostra comunità valdelsana. In molti ci hanno chiesto come poter aiutare il nostro ospedale e chi vi è impegnato. Lo possiamo fare prima di tutto con i nostri comportamenti, con il rispetto delle regole, con lo stare in casa. Lo possiamo fare partecipando a questa raccolta fondi che come sindaci abbiamo voluto condividere e promuovere. E’ un appello ai nostri cittadini, per aiutare e sostenere la nostra sanità pubblica in questo momento d’emergenza. Ogni aiuto sarà prezioso”.

Raccolta fondi “DONA per essere al fianco di chi ogni giorno affronta la battaglia contro il coronavirus”.

Per donare il conto corrente è intestato a Comune di Poggibonsi Iban IT19 P 01030 71940 000003534974 Codice Bic: PASCITMMPOG Causale: Emergenza COVID- 19