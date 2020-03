I Carabinieri scoprono violazioni alla sicurezza in un cantiere edile

VALDICHIANA. Ieri (6 marzo) in Valdichiana i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena e della Usl sud est – Pisll di Torrita di Siena, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Montepulciano, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, hanno effettuato un’ispezione presso una ditta, specializzata nell’esecuzione di lavori edili.

All’esito dei controlli sono state rilevate alcune violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contestate a 3 persone, operanti tutte a vario titolo per la società operante nel cantiere.

In particolare:

– l’amministratore unico è incorso – quale datore di lavoro – in violazioni afferenti rispettivamente alla carenza di manutenzione delle attrezzature e al mancato avvio all’ addestramento del personale impiegato;

– un ingegnere è incorso – quale preposto – nella violazione afferente alla mancata vigilanza in merito alle applicazioni delle citate disposizioni di legge;

un operaio specializzato è incorso – quale lavoratore – in una violazione attinente a comportamenti e operazioni pericolose per la propria incolumità, constatati direttamente dai militari operanti.

Continua dunque l’opera del NIL dei Carabinieri di Siena, volta a contrastare il fenomeno purtroppo diffuso del lavoro nero e della mancata attuazione delle necessarie norme di sicurezza nei cantieri.