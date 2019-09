I carabinieri forestali sequestrano il collare elettrico di un cane da caccia

Deferito all’A.G. il proprietario per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura

sdr

CETONA. La Stazione Carabinieri Forestale di Chiusi, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del bracconaggio in Comune di Cetona (SI), ha posto sotto sequestro un collare elettrico applicato ad un cane da caccia, strumento atto a provocare gravi sofferenze all’animale. In particolare tale dispositivo, perfettamente funzionante, con led lampeggiante, era dotato di elettrodi non isolati a diretto contatto con la pelle dell’animale, attraverso i quali venivano trasmesse scariche elettriche per finalità addestrative. Il proprietario dell’animale aveva al seguito altri due cani della stessa razza, di cui uno con collare elettrico regolarmente munito delle protezioni in plastica sugli elettrodi, ed era in possesso del telecomando del dispositivo illegale, attraverso il quale comandava gli impulsi elettrici. Per tali fatti il soggetto è stato segnalato all’A.G. per ipotesi di reato ex art. 727 co. 2) c.p. per la detenzione del cane in condizioni incompatibili con la propria natura, produttive di gravi sofferenze, provvedendo al sequestro del collare elettrico e del relativo telecomando. L’attività posta in essere si inserisce in un più ampio contesto di controlli che i Carabinieri Forestali svolgono sul corretto esercizio dell’attività venatoria, anche con riferimento al benessere dei cani impiegati in tale contesto.