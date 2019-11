I Carabinieri Foorestali sequestrano un immobile abusivo a Monticiano

Tre persone denunciate per l'ipotesi di reati edilizi

Carabinieri Forestali

MONTICIANO. La Stazione Carabinieri Forestale di Monticiano, a conclusione di attività investigative condotte a partire dalla fine dell’anno 2017, ha dato esecuzione a Decreto di Sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Siena avente ad oggetto un fabbricato abusivo sito in Comune di Monticiano (SI). Gli interventi edilizi, iniziati nell’anno 2013, erano stati eseguiti in totale assenza di titoli abilitativi ed in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, ed avevano comportato la realizzazione di nuove volumetrie.

Il fabbricato ed i terreni circostanti ricadono all’interno di un Sito di Interesse Comunitario, in zona soggetta a Vincolo Idrogeologico ed in zona sismica. Le opere, quindi, erano state realizzate in mancanza di permesso di costruire o SCIA sostitutiva, in assenza della prescritta valutazione d’incidenza e senza aver provveduto al preventivo deposito del progetto al Genio Civile.