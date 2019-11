Guida senza patente e i Carabinieri scoprono che è stato denunciato 33 volte

Per il senese precedenti di polizia penali, sette condanne e cinque segnalazioni come assuntore di stupefacenti

ABBADIA SAN SALVATORE. I Carabinieri della Tenenza di Abbadia San Salvatore erano impegnati in un normale controllo della circolazione stradale e lo hanno fermato. Guidava senza patente poiché mai conseguita ed è scattata la denuncia penale. Fin qui nulla di particolarmente anomalo.

Grande è stata tuttavia la sorpresa quando i militari dell’Arma hanno ricostruito la “carriera” criminale del trentacinquenne senese. Per proporlo infatti per un provvedimento di “foglio di via obbligatorio” (non essendo residente nel comune amiatino), cioè in sostanza per un divieto di entrare in Abbadia San Salvatore, era necessario tracciarne il profilo della pericolosità sociale. Non è stato difficile trovare argomenti per la proposta.

Trentatré precedenti di polizia giudiziaria per reati che spaziano dall’oltraggio a pubblico ufficiale, alle lesioni, al furto, alla violenza, all’invasione di terreni, al porto d’armi e poi ancora all’ingiuria e alla violazione di domicilio. Sette condanne penali subite e cinque segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti.

Insomma un “curriculum” ampio e variegato per l’uomo che non potrà più muoversi con troppa facilità dal luogo di origine. Infatti per lui oltre alla denuncia è scattato il sequestro della vettura sulla quale viaggiava.