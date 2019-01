Gugliotti candidato a sindaco di Sovicille dal Pd

Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille e presidente Sds Senese

SOVICILLE. Sarà Giuseppe Gugliotti il candidato del Pd alla carica di Sindaco di Sovicille. L’assemblea comunale del Partito ha accolto, con approvazione unanime , la proposta avanzata dalla Segreteria comunale di una ricandidatura dell’attuale sindaco. Dopo l’analisi del resoconto di mandato del trascorso quinquennio e dopo ampio confronto, il partito democratico di Sovicille ha ritenuto che Gugliotti rappresenti ancora la figura che meglio può interpretare le varie istanze e le diverse anime presenti nel centrosinistra, ma soprattutto il candidato intorno a cui si possa rafforzare il patto per il bene comune con i cittadini tutti.

In questi ultimi anni non è mai facile comporre un quadro unitario ma l’Assemblea del Partito democratico di Sovicille, come già fatto negli ultimi mesi, si è espressa in modo chiaro: abbiamo il dovere di lavorare coesi, convinti e consapevoli.

Dall’assise comunale emerge la consapevolezza che nel Pd occorre continuare a lavorare per consolidare la fiducia del corpo elettorale, mantenendo quell’ atteggiamento di ascolto e di apertura che permette di comprendere le necessità e i bisogni ma anche le aspettative e le aspirazioni di una comunità.

“E’ necessario rafforzare gli elementi di vitalità e di coesione – dice Sara Melaccio, Segretaria del PD Comunale – che ancora fanno solida la nostra comunità, pur in un tempo in cui sembrano predominare, nel contesto politico e sociale, la paura, l’invidia, il rancore, la chiusura individualistica. Vogliamo continuare a lavorare insieme per un progetto di sviluppo del territorio che ruoti intorno alla sostenibilità, all’apertura, alla solidarietà, all’inclusione e vogliamo farlo con una squadra preparata, attenta e sensibile alle istanze della comunità tutta. Il mandato che l’Assemblea ha conferito a Gugliotti nell’esprimere la candidatura – prosegue Melaccio – è quello di ricercare il più ampio confronto con i cittadini e con le forze politiche che vorranno condividere non una persona ma un progetto e una visione di comunità e di futuro”.

“Ringrazio davvero per la fiducia che il Partito mi ha accordato – sottolinea Gugliotti – e per l’onore che ricevo nel rappresentare il centrosinistra nella campagna elettorale per la guida del Comune di Sovicille. Come sollecitato dalla segreteria del Partito e dall’Assemblea tutta, oggi riprendiamo il filo del confronto con i cittadini per la definizione di un programma partecipato e condiviso con tutti quelli che hanno a cuore la cosa pubblica e il bene di una comunità”.