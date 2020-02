Guasto all’acquedotto a Poggibonsi: la nota di Acque Spa

POGGIBONSI. In riferimento alle problematiche insorte nel corso dell’intervento odierno programmato sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, che avevano reso necessario la pianificazione di un nuovo lavoro per la giornata di domani, giovedì 20 febbraio, Acque SpA rende noto che le condizioni della condotta si sono rapidamente aggravate al punto da rendere indispensabile la prosecuzione dei lavori nella stessa giornata di oggi, mercoledì 19 febbraio.

Pertanto, è in corso una nuova interruzione idrica nelle vie Andreuccetti, di Salceto e sulla strada comunale delle Piaggiole. Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 20, e sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Con la conclusione dei lavori prevista per questa serata, non sarà necessario intervenire nella giornata di domani, come precedentemente comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.