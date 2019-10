Guasti alla rete idrica a Poggibonsi. La Lega chiede soluzioni

Il gruppo sollecita l'audizione del sindaco, di Acque Spa e dell'autorità idrica in commissione

POGGIBONSI. Nonostante i proclami in favor di stampa del Sindaco e del Presidente di Acque Spa, i problemi alla rete idrica di Poggibonsi permangono e sono molto critici in tutta la città con perdite copiose e all’ordine del giorno. In alcune frazioni in particolare, come ad esempio la zona di Gavignano e Poggiagrilli, la situazione è veramente inaccettabile. Vogliamo ricordare come in uno dei primi consigli comunali di questa legislatura fu approvata, all’unanimità, una mozione con la quale si impegnavano il Sindaco ed i vertici dell’Autorità Idrica e del soggetto gestore a venire a riferire alla competente commissione consiliare. A tal proposito, viste le molteplici denunce di cittadini esasperati per i continui disservizi apparse anche sui social, questa mattina ho provveduto a sollecitare il Presidente della commissione ambiente e territorio a dare attuazione agli impegni presi con i cittadini e a convocare quanto prima i soggetti deputati a dare delle risposte chiare sulla situazione della rete idrica comunale e sui progetti in cantiere. Questi signori, che fanno ricadere i costi di infinite riparazioni e dell’acqua andata perduta sulle bollette dei cittadini, devono spiegarci come intendono risolvere il problema ed in che tempi vorrebbero farlo.

Gruppo consiliare Lega Salvini Premier