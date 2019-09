Guardia di Finanza: sanzione salata per 3 esercenti in Valdichiana

Immediate sono scattate le sanzioni amministrative per i tre commercianti, per un ammontare di 500 euro ciascuno

VALDICHIANA. In una provincia ricca di storia ed attrattive come quella senese è quanto mai opportuno attuare – al fine di contrastare ogni forma di illegalità nel settore economico-finanziario – un concreto presidio del territorio.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena proseguono pertanto, in tutta la circoscrizione di servizio, l’opera di intensificazione dell’attività di controllo economico, di contrasto all’abusivismo commerciale e di riscontro sulla regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Diverse le violazioni riscontrate per quanto riguarda la legislazione in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali con tre esercenti sanzionati – in una sola giornata in Valdichiana – per non aver ottemperato alla loro corretta emissione e/o rilascio. Immediate sono scattate le sanzioni amministrative per i tre commercianti, per un ammontare di 500 euro ciascuno.

Le loro posizioni fiscali saranno attentamente approfondite dai verificatori onde verificare l’abitualità/propensione degli interessati a sottrarsi sistematicamente agli obblighi connessi al rilascio del documento fiscale quale indice sintomatico di una più ampia e insidiosa inclinazione all’evasione.

Gli effetti distorsivi causati da tali forme di illecito fiscale alterano le regole del mercato, creando un indebito vantaggio competitivo per i commercianti non in regola, in danno di quelli che le rispettano. Vieppiù, l’evasione fiscale produce effetti negativi per l’intera economia, danneggiando le risorse economiche dello Stato ed accrescendo il carico fiscale per i contribuenti che operano nel rispetto delle regole.

Tali tipologie di controlli, che proseguiranno in maniera incessante anche nei prossimi giorni, testimoniano ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, a tutela dei cittadini onesti.