Gravi due motociclisti coinvolti in un incidente a Pienza

La loro moto è finita fuori strada sulla provinciale 146

PIENZA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti per incidente stradale sulla SP 146 in prossimità di Pienza, dove una moto con 2 giovani a bordo è finita fuori strada. I due, un uomo ed una donna di 28 anni, sono rimasti seriamente feriti: la giovane è in condizioni critiche. Il 118 ha provveduto al trasporto con Pegaso all’ospedale di Careggi

Presenti anche i Carabinieri di Pienza e Chianciano per i rilievi dell’incidente.