Granfondo Castello di Monteriggioni: annullata l’edizione 2020

L’impossibilità di trovare una data compatibile con il calendario delle gare amatoriali e con le iniziative organizzate dal Comune di Monteriggioni ci ha fatto giungere a questa conclusione sofferta

MONTERIGGIONI. A circa una settimana da quella che avrebbe dovuto essere la data della Gf Castello di Monteriggioni, ci vediamo costretti ad annunciare, con molto dispiacere, l’annullamento definitivo della 29esima edizione. L’impossibilità di trovare una data compatibile con il calendario delle gare amatoriali e con le iniziative organizzate dal Comune di Monteriggioni ci ha fatto giungere a questa conclusione sofferta, ma crediamo, responsabile, per non sovrapporci ad altre manifestazioni che già avevano deciso da tempo la loro data oppure con chi ha deciso prima di noi la data di recupero. Riteniamo che in questo momento ci siano delle priorità molto più importanti, piuttosto che cercare di recuperare una gara.

Questo, tuttavia, è solo un arrivederci al 2021 in un’edizione che dovrà essere entusiasmante e dove vi aspettiamo numerosissimi e lo saremo, ne siamo certi.

Vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e tutti gli amici della GF Castello di Monteriggioni per i tantissimi messaggi di stima che ci sono giunti.

Nei prossimi giorni ci riserveremo di concordare, con gli organizzatori del Trek Zerowind Challenge e della Coppa Toscana MTB, le modalità di gestione delle quote e ciò che riguarda i regolamenti.

Per le quote di iscrizione singole alla Gran Fondo, il Comitato organizzatore propone la sospensione per la prossima edizione. Pertanto, salvo diverse esigenze, gli iscritti attuali saranno iscritti automaticamente all’edizione 2021, di cui a breve comunicheremo la data. Grazie a tutti e appuntamento al 2021.