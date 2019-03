Granchi (Monteroni Viva): “Nessuna alleanza con i partiti”

"Le uniche alleanze che ci interessano sono quelle con i bisogni e le speranze dei monteronesi"

MONTERONI D’ARBIA. Da MonteroniViva riceviamo e pubblichiamo.

“Monteroni Viva in sole due settimane ha già raccolto molti consensi, dimostrazione di quanto in paese sia forte il bisogno di alternativa e di cambiamento. MonteroniViva nasce proprio per sopperire a questa necessità e Massimo Granchi è l’uomo giusto a cui chiediamo di rappresentare i nostri ideali.

“Voglio ringraziare a nome mio e di tutto il comitato i nostri concittadini, che hanno accolto con entusiasmo, curiosità e speranza questo nuovo progetto. In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di sostegno e incoraggiamento”. Accoglie così le tante reazioni alla sua candidatura a sindaco, Massimo Granchi.

“Ai molti che me l’hanno chiesto, voglio ribadire ancora una volta che MonteroniViva non è solo una lista civica, ma un gruppo aperto di cittadini attivi. Sottolineo “aperto”, perché siamo convinti che sia il momento di ripartire dalle cose che ci accomunano per una Monteroni che sia di tutti e non di pochi. Una Monteroni aperta al dialogo e al confronto, che guarda con più fiducia al futuro: noi vogliamo la Monteroni di Tutti. Abbiamo deciso di metterci in gioco perché pensiamo che sia giusto impegnarci in prima persona per consentire al nostro paese di tornare ad essere un luogo dove si vive bene all’interno di una comunità unita, dove tutti i cittadini sono uguali e protagonisti, senza delegare ad altri le scelte sul nostro futuro.”

“Siamo un gruppo aperto, ma non faremo nessuna alleanza con i partiti. Le uniche alleanze che ci interessano sono quelle con le persone, con i loro bisogni e le loro speranze.”

Le parole di Don Primo Mazzolari esprimono appieno lo spirito di Monteroni Viva e del nostro progetto per Monteroni: “Non a destra, non a sinistra, non al centro, ma più in alto”.