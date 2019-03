Gli studenti del Roncalli alla marcia Global Strike per il clima

POGGIBONSI. Ieri mattina, venerdì 15 marzo, anche alcuni studenti dell’IIS Roncalli di Poggibonsi hanno partecipato alla marcia “Global Strike”, lanciata dalla studentessa svedese Greta Thunberg, per sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici e dei pericoli connessi.

“Siamo vicini alla manifestazione di oggi a cui hanno partecipato anche alcuni dei nostri studenti- commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini– Il nostro istituto, al di là della giornata del 15 marzo, è attento ai temi dell’ambiente e delle risorse e promuove comportamenti virtuosi tra gli studenti. È importante infatti che il cambiamento parta anche dal basso e dalle scuole in primis. Abbiamo dedicato vari momenti alla riflessione sui mutamenti climatici e sull’impatto ambientale e anche antropologico che tali cambiamenti provocano, penso ad esempio all’ultimo incontro con il professor Chemello sulle spinte ecologiche alle migrazioni umane. Abbiamo inoltre avviato azioni per la sensibilizzazione sul tema dell’efficientamento energetico sia in collaborazione con la provincia di Siena sia grazie alla promozione di interventi interni a partire dalla dirigenza scolastica e di tutta la comunità professionale. I ragazzi e i giovani, con questa azione stanno dando una lezione importante agli adulti che non possono non tenere in considerazione questa nuova sensibilità, a partire proprio dalle posizioni apicali e di rappresentanza politica.”