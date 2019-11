Giannarelli (M5S) a Chiusi per l’inchiesta sul carbonizzatore

CHIUSI.

DOMANI GIACOMO GIANNARELLI (M5S) A CHIUSI PARETCIPA ALL’INCHIESTA PUBBLICA SUL CARBONIZZATORE.

Domani 12 novembre Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, sarà a Chiusi per partecipare all’inchiesta pubblica sul nuovo carbonizzatore. Del MoVimento 5 Stelle parteciperanno anche Bruna Cippitelli e Bonella Martinozzi, consigliere comunali a Chiusi. L’incontro è previsto alle ore 15.30 presso la sala conferenze S. Francesco in via Paolozzi 6 a Chiusi.

“L’inchiesta pubblica che si terrà domani, primo incontro dei quattro previsti, è una vittoria del MoVimento 5 Stelle locale e regionale – afferma Giannarelli – Da tempo, infatti, avevamo presentato atti e richieste affinché sul progetto presentato da Acea per un impianto di recupero fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane a Chiusi, ci fosse un confronto aperto con cittadini, comitati, associazioni ed esperti. Nel luglio di questo anno, il Consiglio regionale ha poi approvato all’unanimità una mia mozione in cui chiedevo un confronto con cittadini e amministrazioni locali. L’inchiesta pubblica avrà lo scopo di valutare la fattibilità della progettazione proposta dal gruppo Acea. Vogliamo che i cittadini di Chiusi siano tutelati nel loro diritto di esprimersi.”