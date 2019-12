Giacomo Paolucci nuovo segretario dell’Unione del PD di Sinalunga

Per Giacomo sarà fondamentale la continua collaborazione con l’amministrazione comunale e riavvicinare i giovani alla vita politica

SINALUNGA. In seguito all’elezione a sindaco di Edo Zacchei, già segretario dell’unione del Pd di Sinalunga, la carica è passata a Giacomo Paolucci. Eletto all’unanimità nel corso dell’ultima assemblea, Giacomo, avvocato e iscritto al Pd da oltre dieci anni, è sempre stato impegnato in favore della comunità di Sinalunga.

Giacomo, nel ringraziare tutti coloro che l’hanno scelto per ricoprire questa carica, ha sottolineato che adesso più che mai è importante costruire un partito unitario e più aperto alla partecipazione dal basso. Sarà importante continuare a lavorare in collaborazione e in profonda sinergia con l’Amministrazione comunale per rinforzare il legame con il territorio e interpretare le esigenze e le richieste dei cittadini.

L’attenzione di Giacomo, per il nuovo corso dell’Unione del Pd di Sinalunga, sarà rivolta ai giovani, inteso non solo come sviluppo delle politiche a loro dedicate, ma anche nella ricerca costante di un progressivo riavvicinamento alla vita politica. Infine sarà importante l’impegno nella partecipazione alle politiche extracomunali, con l’intenzione di confermare l’importanza di Sinalunga all’interno della nostra area geografica.