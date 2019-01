L'ADA chiude così il percorso di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto gli studenti della classe quinta sezione CAT dell'Istituto Superiore Valdichiana

CHIUSI. L’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) di Chiusi organizza, giovedì 17 gennaio alle ore 16.30 presso la sala convegni “la Villetta” a Chiusi Città, un incontro dal titolo “Generazioni in campo alla scoperta di Chiusi”. All’iniziativa, che rappresenta l’incontro conclusivo del percorso di alternanza scuola-lavoro, parteciperanno gli studenti della classe quinta sezione CAT (Costruzione, Ambiente e Territorio) dell’Istituto Superiore Valdichiana, che hanno partecipato alle varie iniziative organizzate dall’associazione nell’anno da poco terminato. Il progetto di alternanza scuola/lavoro ha permesso ai ragazzi, grazie alla partecipazione dei soci dell’associazione ADA presenti alle varie iniziative, di confrontarsi con situazioni reali e con professionisti del territorio come l’Architetto Sonia Forzoni che ha illustrato le caratteristiche del progetto di recupero dei lavatoi del centro storico, la direttrice del Museo Nazionale Etrusco Maria Angela Turchetti, il responsabile della manutenzione del Sentiero della Bonifica Franco Boschi e anche il sindaco di Chiusi Juri Bettollini che ha spiegando le dinamiche che hanno portato all’approvazione del Piano Operativo e le conseguenti opportunità per la città. Il pomeriggio di giovedì sarà caratterizzato anche da alcuni momenti di approfondimento culturale con le letture di Gianni Poliziani (direttore artistico della Fondazione Orizzonti d’Arte) e con alcuni brani musicali interpretati da Roberto Fabietti (Direttore della Filarmonica Città di Chiusi). L’incontro sarà organizzato con il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con la collaborazione del Comune della Città di Chiusi e dell’Associazione Ricerche Interdisciplinari Psicologia del Turismo. Al termine sarà offerto un piccolo aperitivo a tutti i partecipanti.