Galligani (Lega): “In relazione alla candidatura a sindaco…”

"Troppo presto per parlare dei nomi delle candidature alle comunali del 2019"

COLLE VAL D’ELSA. Da Riccardo Galligani, segretario della Lega Valdelsa, riceviamo e pubblichiamo.

“Ringrazio tutto il partito provinciale che esprime fiducia sul mio ruolo dirigenziale ma, come ho avuto modo di dire molte volte ed in svariate sedi, è ovviamente troppo presto per parlare dei nomi delle candidature alle comunali del 2019, anche perché abbiamo un imminente appuntamento con la rielezione della nostra classe dirigente. Molti mandati, tra cui quello della segreteria nazionale sono scaduti e anche a Siena siamo in attesa di effettuare a breve un congresso provinciale dalla cui elezione emergeranno gli organi e gli indirizzi che guideranno le scelte del nostro partito nel prossimo futuro. Solamente una volta effettuati questi fondamentali passaggi, sarà possibile valutare nomi e alleanze. Voglio comunque sottolineare come per me sia importante che il nostro partito riconosca il mio lavoro, la mia dedizione al territorio e al progetto politico della Lega. La fiducia accordatami è per me un valore imprescindibile al mio impegno politico”.