Galligani (Lega) firma un’intesa per alleggerire le tasse

L'intenzione del candidato sindaco del centrodestra è quello di rendere scaricabili dalla dichiarazione dei redditi le spese comunali certificate

POGGIBONSI. “Se il Comune di Poggibonsi sarà amministrato dal centrodestra ci attiveremo fin da subito per stabilire regole chiare e precise in modo da dare la possibilità ai nostri cittadini di poter scaricare tutte le spese comunali certificate. Condivido pienamente la necessità di alleggerire la pressione fiscale su famiglie ed imprese perché siamo arrivati a livelli talmente alti da essere insopportabili. In attesa della completa applicazione della Flat Tax, finalmente avviata da questo Governo, tutto ciò che consente di far pagare meno tasse ai cittadini è benvenuto”.

Il candidato a Sindaco Riccardo Galligani ha deciso di fare propria la battaglia a fianco dell’associazione “Scaricare tutto tutti” guidata da Mario Tognocchi, sottoscrivendo un contratto in cui si impegna, nel caso di elezione, <<a sostenere in giunta e in consiglio comunale tre atti per il riconoscimento in dichiarazione dei redditi di tutte le spese che i cittadini sostengono» e in particolare <<per tutte quelle spese che si sanno certamente certificate nel bilancio del Comune», a partire dal pagamento delle imposte comunali o del suolo pubblico.

“Inseriremo un’apposita dicitura sulle ricevute comunali di pagamento e favoriremo la stipula di accordi con i CAF per facilitare il cittadino ad adempiere ad una dichiarazione dei redditi per così dire “costituzionale”, dove cioè si pagano le tasse sul reddito netto, come sancito dalla carta costituzionale, e non su quello lordo come invece avviene adesso.

Il progetto prevede inoltre che il Comune metta a disposizione i propri uffici legali e del Garante del Cittadino in modo da fornire assistenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi costituzionali dei cittadini. Infine il terzo impegno prevede che il comune si costituisca <<parte civile nel ricorso alla Corte Costituzionale che sarà sollevato contro le violazioni degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione oltre che per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Tognocchi, presidente dell’associazione, combatte la battaglia di <<scaricare tutto e tutti» da 25 anni. “Per le dichiarazioni della moglie presentate dal 1994 al 1998 lo stato ha pagato i rimborsi ma non siamo riusciti a far esprimere la corte costituzionale su questa materia in modo da avere regole chiare — ha sottolineato ieri — Ecco perché abbiamo proposto il contratto a tutti i candidati.”

Dopo il candidato Sindaco del centrodestra di Prato Daniele Spada e la candidata Sindaco per le liste civiche di Cecina, anche il candidato del centrodestra a Poggibonsi in quota Lega Riccardo Galligani quindi decide di aderire all’iniziativa: “Siamo tutti consapevoli che può sembrare una battaglia dura e difficile ma ritengo sia una battaglia liberale fondata su un principio sacrosanto e dal momento che credo che si debba rimettere al centro di ogni azione politica proprio i principi e le esigenze dei cittadini, ho deciso di sostenerla”.