Gaiole: uno strano picnic deserto. Un uomo chiama i Carabinieri

I partecipanti si erano sentiti male ed erano tornati a casa con l'auto di un amico

GAIOLE IN CHIANTI. Ieri mattina (1° ottobre) attorno alle 10 a Gaiole sulla SP 408 per Montevarchi parallelamente al fiume Arbia all’altezza del casottino dell’Anas un automobilista di passaggio ha notato la presenza sull prato di due auto aperte e di un tavolino da picnic. Incuriosito dall’assenza di persone, l’uomo è andato a vedere da vicino cosa fosse successo ed ha trovato effettivamente le due auto aperte con le chiavi nel cruscotto, il tavolino imbandito e, stranamente, una vipera dalla testa schiacciata

Preoccupato, ha immediatamente contattato i Carabinieri sul 112. La situazione era tale per cui davvero si potevano pensare tante cose in relazione alla sparizione delle persone. I Carabinieri si sono recati sul posto, osservando la situazione con tutta la prudenza dovuta per non confondere il terreno, luogo di un possibile delitto e hanno preso le targhe dei mezzi. Sono così risaliti ai proprietari delle due auto e li hanno immediatamente contattati. Da questi apprendevano una strana storia secondo cui, dopo il picnic, le persone presenti si sarebbero sentite male e avrebbero richiesto l’aiuto di un amico che li portasse a casa. In giornata poi gli automezzi sono stati recuperati dai legittimi proprietari