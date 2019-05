Gaiole: Michele Pescini dà il via agli incontri con i cittadini

GAIOLE IN CHIANTI. Prendono il via martedì 7 maggio, a Nusenna, alle ore 21, gli incontri sul territorio nel corso dei quali Michele Pescini, candidato a sindaco del Comune di Gaiole in Chianti, presenterà il programma e la lista.

I prossimi appuntamenti sono: mercoledì 8 maggio, a Castagnoli, ore 21; seguirà venerdì 10 maggio, la presentazione alla Filarmonica, con aperitivo, alle ore 19. Lunedì 13 maggio, Michele Pescini sarà a Montegrossi, alle ore 18 e 30; martedì 14 maggio a Rietine, alle ore 21; mercoledì 15 maggio a San Sano alle ore 21; giovedì 16 maggio a San Polo, alle ore 21; lunedì 20 maggio a Barbischio alle ore 18 e 30 e la sera, alle ore 21, a Lecchi.

In programma, inoltre, martedì 21 maggio, la cena alla Chiantigiana, alle ore 21.

Infine mercoledì 22 maggio Michele Pescini sarà a San Regolo alle ore 21; giovedì 23 maggio a Monti, alle ore 21 e venerdì 24 maggio, a Gaiole alle ore 21.