Gaiole informa i cittadini con un giornale

Arriverà nelle case in Chianti Storico numero unico di 12 pagine

GAIOLE IN CHIANTI. In Chianti Storico: questa è la testata del numero unico del Comune di Gaiole in Chianti attualmente in corso di stampa che arriverà nei prossimi giorni nelle case di tutte le famiglie gaiolesi.

Dodici pagine realizzate innanzitutto per offrire un’informazione capillare sull’organizzazione dei sistemi di protezione civile predisposti dal Comune e per illustrare alcune delle attività e delle opere in programma.

Il giornale è parte di un sistema di informazione pubblica messa in atto dal Comune a partire da una pagina Facebook ormai attiva da mesi e già con oltre 1000 followers. La nuova pubblicazione e il piano di protezione civile saranno presentati in una serie di riunioni pubbliche che si terranno in tutte le frazioni e nel capoluogo. Gli incontri con i cittadini si svolgeranno tutti alle 21:30, questo il calendario:

martedì 15 maggio Nusenna

mercoledì 16 maggio Castagnoli

giovedì 17 maggio Lecchi

martedì 22 maggio S. Polo

mercoledì 23 maggio Retine

giovedì 24 maggio Monti

mercoledì 29 maggio San Regolo

giovedì 31 maggio Gaiole.

Qui sotto il link per consultare in anteprima il giornale In Chianti Storico