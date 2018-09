Gaiole in Chianti sulla rivista americana Forbes con l’Eroica

“I romantici delle due ruote” è il titolo del pezzo che porta la firma del giornalista Alberto Innocenzi

GAIOLE IN CHIANTI. Gaiole in Chianti, cuore del Chianti storico, di nuovo protagonista della rivista americana Forbes: il numero di ottobre 2018 dell’edizione italiana, a pagina 26, dedica un bell’articolo all’Eroica, la cicloturistica su strade bianche. “I romantici delle due ruote” è il titolo del pezzo che porta la firma del giornalista Alberto Innocenzi. Un importante vetrina per Eroica, a pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2018, in programma il prossimo 7 ottobre, a Gaiole in Chianti.

Ed è la seconda volta che il piccolo comune “attira” l’attenzione del prestigiosissimo magazine internazionale di finanza ed economia: nel 2008, infatti, Gaiole in Chianti è stato segnalato dalla rivista Forbes in cima alla classifica dei Comuni più vivibili d’Europa.

“Essere per la seconda volta protagonisti di un articolo sul prestigiosissimo magazine internazionale di finanza ed economia Forbes – commenta Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti – è un segnale importante: è la dimostrazione che quando si è genuini e autentici, quando non si costruisce un’immagine artefatta del proprio territorio ma semplicemente si racconta cosi com’è, senza filtri, con i suoi valori, la sua bellezza autentica, il suo modo di essere e di comunicare verso l’esterno, i risultati arrivano. L’Eroica è immagine e al tempo stesso sostanza di Gaiole in Chianti.”

“La nostra è una comunità che è orgogliosa di raccontare al mondo semplicemente se stessa – prosegue il sindaco Michele Pescini – a Gaiole in Chianti si respira un’atmosfera d’altri tempi, e questo contribuisce a renderla unica e speciale e a rendere unica e speciale l’Eroica. Perché.. come afferma il giornalista di Forbes a chiusura del suo articolo: l’Eroica è sempre e solo quella di Gaiole”.