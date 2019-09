Futuro x Rapolano-Serre-Armaiolo: “Come promesso…”

RAPOLANO TERME. Da Futuro x Rapolano-Serre-Armaiolo riceviamo e pubblichiamo.

“Come promesso in campagna elettorale e come previsto dal programma della Coalizione Futuro per Rapolano serre Armaiolo, sono terminati i lavori per la riqualificazione dei vari plessi scolastici del Comune di Rapolano terme. La scuola è al primo posto per la nuova amministrazione. Ecco perché sono stati decisi gli interventi sulle strutture scolastiche. una delle priorità assolute.