Fusione dei Comuni: la Giunta regionale prende atto dei risultati del referendum

Non saranno istituiti il Comune di Montepulciano Torrita di Siena ed il Comune delle Crete senesi

Regione Toscana, sede di Novoli

FIRENZE. Non saranno istituiti il Comune di Montepulciano Torrita di Siena ed il Comune delle Crete senesi. La commissione Affari istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), questa mattina 28 novembre, ha preso atto del voto nel referendum consultivo, che si è svolto l’11 e il 12 novembre scorso, e ha licenziato all’unanimità, con parere negativo, le due proposte di legge.

A Montepulciano i sì alla fusione sono stati 1.717, a fronte di 1.982 no. A Torrita di Siena i no sono stati 2.891 a fronte di 878 si’. Complessivamente i voti contrari sono stati 4.873, quelli favorevoli 2.505. Avevano diritto al voto 17.075 cittadini, i votanti sono stati 7.516. A Montepulciano gli aventi diritto erano 11.226 ed hanno votato in 3.725. A Torrita di Siena su 5.849 aventi diritto hanno votato in 3.791.

Nei Comuni di Asciano e Rapolano terme, dalla cui fusione doveva nascere il Comune delle Crete senesi, gli aventi diritto al voto erano 9.478. Hanno votato sì 1.925 cittadini e no 2.545 .

Ad Asciano si sono registrati 1.142 si’, e 712 no. A Rapolano terme 783 si’ e 1.833 no. Per questo anche la proposta di legge d’iniziativa popolare ha ricevuto il parere contrario.