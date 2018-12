Fusione dei Comuni: FI anticipa il “no” in Consiglio Regionale

In Consiglio verranno votate anche le pdl per l'stituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena per quella del Comune delle Crete Senesi

FIRENZE. “La cittadinanza ha deciso per il “no” bocciando le fusioni perché si tratta di scelte non condivise con i cittadini, che non sono state spiegate ai residenti che le hanno viste come delle imposizioni, insomma c’è stata una scarsa sensibilizzazione sul tema. Nonostante le raccomandazioni dei sindaci, probabilmente i referendum non sono stati adeguatamente comunicati, alla gente non sono state spiegate le reali ricadute pratiche, i risparmi effettivi. Sono apparse operazioni più di bandiera che per i territori”. Questo il commento del Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) in vista del voto di domani in Consiglio delle pdl sulle fusioni dei comuni. Già la “Commissione Prima” ha votato contrario all’unanimità alle fusioni, bocciate dai referendum del 10 e 11 novembre scorsi .

In Consiglio verranno votate le pdl per l’stituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per l’stituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per quella del Comune di Montepulciano Torrita di Siena, per quella del Comune delle Crete Senesi.

“I cittadini hanno preso atto di un progetto incosistente che andava a ledere le identità dei due comuni senza apportare benifici amministrativi ed economici. Auspichiamo per il futuro la creazione di una legislazione a favore dei comuni medio-piccoli così che possano mantenere la propria autonomia senza il ricatto di fusioni a freddo” hanno dichiarato Gianfranco Maccarone, Fratelli d’Italia Montepulciano, e Emanuele Andreucci, Fratelli d’Italia Torrita.